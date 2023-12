“San Martín puede convertirse en un grande del básquet tucumano”, dijo el entrenador del “santo” tras ganar el Pre Federal

Si bien nosotros tenemos un equipazo, muchas de nuestras figuras no llegaron a San Martín en su mejor momento. Iván Julián llegó cortado de Talleres; Luis Argañaraz tuvo un paso regular de Avellaneda Central; Julio Carrizo estaba anímicamente destrozado porque venía jugando pocos minutos y (Patricio) Aranda resignó jugar Liga Argentina para venir a jugar con nosotros. Incluso, me pasó de tener que hablar con Joaquín Acosta porque estaba en un momento en el que no quería saber nada con el básquet. Mi mayor satisfacción como entrenador fue convencerlos de que podíamos lograr grandes cosas con este club; y lo hicimos.