Martín Redrado recomendó "no endeudarse, ir rápido al supermercado y hacer un plazo fijo"

El dólar

Consultado sobre cuál debería ser el nuevo precio del dólar, el economista aclaró que no se podía responder sin tener en cuenta el conjunto de medidas: "No se puede tomar un precio solo si no sabés qué vas a hacer con la emisión, la cantidad de dólares que vas a traer, cuál es el plan con el FMI. La secuencia para mí es plan, leyes que den previsibilidad y el 5 de enero sentarse con el Fondo y postergar los pagos de capital del 2026 al 2030. Si es así, tendremos ingreso de capitales".