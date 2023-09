Martín Redrado: “No veo las condiciones para una hiperinflación en Argentina”

El secretario de Asuntos Estratégicos de la ciudad de Buenos Aires, Martín Redrado, dijo que no ve un escenario de hiperinflación en el país. "Cuando analizo la economía argentina, no hay hiperinflación en este momento. Esta es una discusión que la veo en muchos colegas. Yo no veo las condiciones", aseguró el ex presidente del Banco Central (BCRA).