Se habla de “domicidio” en Gaza

En esa línea de argumentación, el relator de la ONU señala que Israel se escuda en que no es un conflicto armado internacional porque no reconoce a Palestina como Estado. Pero lo cierto, sostiene, es que la mayoría de los conflictos con más muertos desde la Segunda Guerra Mundial fueron conflictos armados no internacionales. La guerra entre Rusia y Ucrania es una excepción, no la regla, afirma.