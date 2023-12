La persecución del delito puede verse afectada por recortes para el Ministerio Público Fiscal

Gallia explicó ayer que la comisión de Presupuesto y Hacienda dio dictamen para la prórroga de una decena de leyes de emergencia y la reforma del Código Tributario. Además, afirmó que su intención es que el lunes se dé dictamen al Presupuesto 2024, para que sea debatido en el recinto el jueves 14. “Ya está consensuado todo. Como presidente de la comisión me he tomado el trabajo de desmenuzar el presupuesto y aclarar partidas, creo que está en condiciones. Algunos querrán más explicaciones, pero creo que no da para más. Por los datos que tenemos, las preguntas que hicimos y que estuvo el ministro de Economía es más que suficiente para aprobar este presupuesto medido y con superávit. No habría ningún motivo para no aprobarlo”, analizó. Sin embargo, cuando se le consultó por el presupuesto de la Legislatura, dijo: “es una potestad del órgano armarlo. No lo tenemos todavía, no nos llegó. El presidente de la Legislatura lo está elaborando”.