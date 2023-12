Ofelia Fernández: “Los que me bardeaban en Twitter ahora son diputados de Milei”

“En el medio, me exigieron como ninguno de los 59 legisladores restantes”, agregó y recordó el episodio ocurrido en diciembre de 2021 cuando, desde el recinto, respondió a los ataques que recibió de parte de sectores libertarios. “Esto no es Twitter, hay reglas, hay sanciones, yo no pienso ser su víctima. No tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad, está mal. A diferencia tuya, no voy a decir tu nombre porque tengo bastante mas trascendencia que vos y regalos no hago”, había expresado en ese entonces.