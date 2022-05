Video: "Ni leer supo", la frase de Ofelia Fernández que cruzó fuerte a Yanina Latorre

"Acá Yanina Latorre dice 'Ofelia se levanta a la una' por un tuit falso y editado. Bueno, ella es más o menos periodista, no le pido que chequee", comentó Ofelia. "Desde ese tuit, me inventan que me levanto a la una o a las tres de la tarde. Lo gracioso es que Yanina pone 'a la una' y el tuit falso dice a las tres. Ni leer supo en este caso, y sin embargo, le sirvió para ir y bardearme", agregó la legisladora del Frente de Todos.