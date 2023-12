Leito, sobre los nombramientos de Alfaro: “Tuvo ocho años y no los hizo; hay algo raro”

El ex diputado afirmó que le genera “mucha pena e incertidumbre” lo que está ocurriendo en la Municipalidad. “Siempre dijimos de la necesidad de generar puestos de trabajo, que la gente pueda tener su empleo y que esto pueda ser útil. Pero no es menos cierto que en los últimos 60 días, de acuerdo a los informes, hubo la titularización de 500 empleados municipales. Creo que no es justo porque estaban jugando con la gente. Si estuvieron gobernando ocho años, no puede ser que en los últimos 30 días hayan tomado la decisión de titularizar esos 500 supuestamente trabajadores”, acotó.