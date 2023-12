Según Canelada, las escuelas tienen problemas edilicios porque la educación no es prioridad

Por último, Canelada afirmó que los problemas edilicios no son las únicas cuestiones a resolver. "No se puede tener una buena educación con docentes que deben correr de un colegio al otro porque están precarizados o porque no les alcanza el sueldo. No se puede pensar en una educación de calidad si los procesos de titularización no cumplen con lo previsto en el Estatuto Docente. Este proceso no puede seguir sujeto a la discrecionalidad y la intencionalidad política del ministro de turno, como ocurrió en estos últimos años. Lo edilicio, aunque gravísimo, es apenas una parte de los problemas de la educación tucumana".