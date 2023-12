Un campeón del mundo en Qatar cuándo casi llega a Boca: “Me saltó un soplo en el corazón”

En este sentido, el nacido en Fuerte Apache hizo un racconto de los clubes por los que tuvo pasar antes de asentarse en el “Fortín”. “Entrené en River, en Argentinos Juniors. Fui a fichar a Boca, me había llevado Maddoni, me saltó un soplito en el corazón y no pude. Después se me desapareció, era un soplito normal”, dijo el jugador del Atlanta United en diálogo con ESPN.