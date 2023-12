Riquelme habló tras el cambio de jueza en la causa por las elecciones de Boca: “Confío en la Justicia”

“Le pido al hincha que no nos quedemos con lo de ayer. Fue un día inolvidable, porque uno tiene la suerte de vivir esos momentos que son únicos, yo soy hincha como todos los bosteros, pero, por favor, no nos podemos relajar por un segundo porque el señor Mauricio Macri nos quiere intervenir el club y después nos quiere arrancar el club para vendérselo a su amigo. Lo único que queremos es votar. ¿Por qué no votamos? El Estatuto sigue igual desde 1999 y, ¿quién fue el único que firmó? Mauricio Macri. Desde ahí está siempre igual”, cerró.