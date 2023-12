El boleto del ómnibus subirá de $120 a $230 en San Miguel de Tucumán

Añadió luego que, si bien lo ideal sería apuntar a una "mejora del servicio", en la actualidad "la situación del país y de la actividad" obliga a otra plantear otra meta: "que el ciudadano de San Miguel de Tucumán no se quede sin el transporte público de pasajeros". "Estamos ante la proximidad de un cambio de gobierno; no sabemos qué tipo de medidas se va a llevar. Lo que buscamos es que no se termine la oferta del transporte público”, enfatizó Franco.