El conflicto de los frisos se trasladó a las internas en Londres

El público

El ex ministro de Cultura británico, Lord Vaizey, comentó a la BBC que la pareció “raro” que Subnak hubiese cancelado la reunión. Vaizey, que preside la junta asesora del Proyecto Partenón, dedicada al retorno de los frisos a Grecia, indicó que la actitud del primer ministro está ligada a una tradicional guerra cultural “donde cualquiera que diga que la historia británica no fue perfecta, de alguna manera no es un patriota”. Según él, “por lo que veo, cada sondeo del público británico dice que creen que los fríos deberían ser retornados”.