Una colombiana que juega en Las Cañas disfruta de Tucumán, del país y del buen fútbol

“Vine sola porque las oportunidades en Colombia para estudiar son costosas. La educación dicen que es pública, pero igual uno tiene que pagar la matrícula. Entonces no es tan accesible como acá y los posgrados son mucho más costosos. Entonces podía venir y tener esa experiencia en una educación pública”, aseguró la mediocampista de Aliadas, que empezó a jugar en el equipo debido a una frustración. “En realidad yo siempre jugué baloncesto en Colombia, pero cuando llegué acá no era muy común que las chicas jugaran y era difícil encontrar equipos. Entonces, como me gusta practicar deportes, me invitaron a jugar al fútbol”, explicó la colombiana de 28 años. “Me imaginaba que el básquet era un deporte muy equitativo como el fútbol, porque en Colombia lo es. Sin embargo, tengo que reconocer que amo el fútbol. Aquí soy hincha de Atlético, otros equipos que sigo son Racing y River. Me invitaron a la cancha y fue una experiencia muy impactante para mí. Es muy diferente a cómo se vive en Colombia. El argentino tiene mucha pasión y fanatismo por el este deporte. Todo el tiempo están cantando y alentando; se saben todas las canciones. En cambio, en Colombia no es tan así”, analizó. “Si tuviera que elegir a un equipo de mi país, me quedo con América de Cali y Deportes Quindío, que es de donde yo soy”, agregó.