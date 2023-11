No sólo porque el predio de la avenida Perón lució en óptimo estado. Los campos de juego estuvieron impecables para soportar la seguidilla de 72 partidos de las nueve categorías, entre damas y caballeros, que reunieron las finales del certamen. La convocatoria de público fue sugerente. Por eso no llama la atención que se haya escuchado: “quizás una tribunita vendría bien”. Y podría abrirse un debate para los habitués de Las Cañas y para los propios creadores porque se tocarían fibras, esas íntimas. “Naaa, no sería un torneo de fútbol de Las Cañas si estás sentado en una tribuna”, le responde un muchacho a otro mientras miraban de pie la final por la Copa de Oro F7 Masculino +32 que Jalisco le ganó a Nante FC.