Narcomenudeo: “Fue un fracaso; aún veo a narcos andar en 4x4”

“Me parece que la provincia en general aún no está lista para este tipo de leyes, porque falta también un cambio en la mentalidad de la sociedad”, expresó Agustina Recalde. “Por ejemplo, no podemos seguir persiguiendo penalmente a consumidores de cannabis con toda la reglamentación vigente que hay respecto al tema. Eso la gente no lo sabe, y la ley de Narcomenudeo no lo prevé ni lo regula en armonía con otras legislaciones”, fundamentó.