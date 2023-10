Narcomenudeo: mucho ruido y pocas nueces

El Ministerio Público Fiscal mantiene su postura con respecto a que se trata de una ley inconstitucional, y espera tener dictamen favorable de la Corte Suprema de Justicia, que tiene en sus manos un planteo firmado por el jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez. En ese documento se advierte que desde que se implementó la norma no se avanzó con la “desfederalización” del narcomenudeo y, enumera que, hasta hoy no se conoce cómo se conforma la Comisión Interpoderes. Además destaca que no se oficializaron las invitaciones a la Justicia federal y a los fiscales federales para que integren esa comisión. Tampoco se dictó un reglamento interno para esa comisión, no se designó a los integrantes de la mesa de Coordinación Ejecutiva, incluso -se insiste- no constan registros de los cronogramas de actividades, informes, adquisiciones y acciones, que debían ser propuestos por la Mesa de Coordinación Ejecutiva a los 15 días de constituida. Finalmente, asegura que tampoco constan informes sobre criterios para definir “cuestiones normativas, procedimentales, operativas, logísticas, de recursos humanos, materiales y presupuestarios para la implementación de la Ley de narcomenudeo”. Y, lo que para ellos es más grave: “la normativa impugnada carece de parámetros para decidir a partir de qué cantidad de estupefacientes se debe considerar que se está en un caso de comercialización o de tenencia”.