Fue un día de dolor e impotencia para los bomberos

Cuando oyen la sirena, no hay tiempo para pensar en cuestiones personales. Hay que dejar todo y salir corriendo. En los cuarteles, buscan los trajes estructurales, sus cascos, sus botas y los equipos de respiración. Un combo que cuesta más de $ 2 millones. Pese a que los protege, no tienen garantizado que saldrán ilesos cuando van a combatir incendios. Y a veces no regresan.