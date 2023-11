Cómo habrían sido los primeros minutos del incendio que afectó al Mercado Persia

Entre la incertidumbre, esta mañana LG Play pudo entrevistar al primer puestero que fue sorprendido por el fuego en el mercado. "Cuando vi las llamas salí corriendo a buscar al encargado; no tuve tiempo de nada. Estaba en la galería Lebrón (se comunica con la del mercado) y me escapé por una ventana. Lo hablé a mi patrón y le conté todo. Después llegaron los bomberos y empezaron a tratar de apagar las llamas", expresó; y agregó que, tras lo vivido, todavía está en shock por lo sucedido. "No puedo seguir hablando", dijo entre lágrimas.