Dessein: “El periodismo resistió intentos de cooptación, porque hubo periodistas y medios que no se vendieron”

Seguidamente, Fitz Patrick remarcó cuatro riesgos de la profesión que los periodistas tienen la obligación de evitar y de combatir. “La desinformación y la viralización de fake news tiene consecuencias graves para las instituciones democráticas. Y ahí el periodismo tiene un rol clave, porque el chequeo es la esencia de un periodista. Un particular puede retuitear una noticia que le importe, que le afecte, que le interese, que le impacte, que le convenga; un periodista no. Este debe chequear. Y además debemos visibilizar las fake news; o sea, informar cuando algo no es verdad. Los periodistas debemos aportar a esa verdad, que nunca es absoluta, ni impoluta, ni objetiva al 100%; pero igualmente debemos aportar a ella”, puntualizó.