A un mes del inicio de su gestión, Chahla sufre la primera baja en su gabinete

A poco menos de un mes de haber asumido, presentó su renuncia el fiscal municipal de San Miguel de Tucumán, Ricardo Santoro. El abogado confirmó a LA GACETA que elevó su dimisión el martes, pero que aún no fue aceptada porque la intendenta Rossana Chahla está en Buenos Aires. “Es por motivos personales, no pude compatibilizar la vida profesional con la función pública. Estoy agradecido por la oportunidad que me dieron”, expresó a este diario.