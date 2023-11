Tiempo de balances: en Atlético Tucumán no se adaptan a la tecnología

Alperovich resaltó el trabajo realizado por Martín Anastacio en la Reserva, equipo que finalizó en la novena posición en la última Copa de la Liga. “Por empezar, bajamos el promedio de edad; algo muy bueno y muy difícil de lograr. Quizás otros equipos bajan jugadores del plantel profesional para darle minutos, pero nosotros no queremos eso. No sirve de nada pelear el torneo de Reserva; nosotros buscamos foguear a los chicos. Siempre repito que en inferiores no importan los resultados, si no la proyección. Tenemos muchos valores que esperamos que a futuro nos den alegrías”, dijo. En el listado de futuros profesionales figuran Máximo Pereira, Enrique Maza, Juan Valdez, Nahuel Duarte, entre otros.