"Nos ven como tercermundistas", el sorprendente relato de una voleibolista tucumana que vive en EE.UU.

El equilibrio entre el estudio y el deporte es el reto que enfrenta a diario. “Hay días que me las paso estudiando, pero hay algunas cosas que se hacen más llevaderas. El hecho de ser estudiante-atleta me ayuda un montón. Como tengo que viajar mucho, pierdo bastantes clases. Entonces, los profesores me pasan las cosas y tienen otras consideraciones. Por lo menos en este primer semestre me tocaron profesores muy buenos”, revela. “Tengo una materia que se llama ‘Raza y Racismo’. En esa clase, la profesora fue a clases con unas sandalias parecidas a las que usa mi mamá. Las vi y le dije: ‘profe, que lindas sandalias’. Me dijo que eran muy cómodas y, dos semanas después, me las regaló”.