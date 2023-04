Sin escalas a Estados Unidos: Julieta Portillo buscará triunfar con el voley

“Como objetivo personal, me propuse estar en mi mejor momento cuando suba al avión. Ahora tenemos una semana de descanso pos liga y arrancamos el torneo. Siempre soñé con esto y no lo puedo creer. Fue algo muy loco”, finalizó la tucumana que disfruta del presente y todavía no cae del asombro. (Produccion periodística: Gonzalo Cabrera)