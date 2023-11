Ni Milei se salvó de las críticas de Riquelme

Juan Román Riquelme, actual vicepresidente de Boca Juniors y candidato a presidir la institución hizo referencia a los dichos del economista. "El que es hincha de Boca no puede cambiar nunca. Si sos hincha de tu club, no podés cambiar nunca", expresó el ex-enganche haciendo referencia a la anécdota del mandatario electo. Milei también dijo que dejó de simpatizar por Boca cuando Daniel Angelici, ex presidente del club, "lo trajo a Riquelme para robar".