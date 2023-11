Cheika: "No entiendo por qué en su club no ponen a Carreras de 10"

Consultado sobre su postura de ubicar a Santiago Carreras como apertura titular en el Mundial, Cheika dejó en claro que está convencido de que era la correcta. "Lo digo con todo el respeto, pero no entiendo cómo un club no lo pone de 10. No es posible, está jugando con su país y bien, capaz que su coach sabe mejor. Pero yo no lo entiendo".