La familia del bebé argentino secuestrado por Hamas suplica que lo liberen

“Pasaron ya 53 días que no los vemos y no sabemos nada de nuestra familia, de Shiri, de su marido Yarden, de los dos niños, de Ariel, de 4 años y de Kfir, que ya va a cumplir 11 meses”, aseguró, entre sollozos. “Pero cuidado, no es que estamos criticando al gobierno de la Argentina o estamos enojados con las autoridades, ya sabemos que el presidente estuvo hablando, sino que pedimos, por favor, que nos ayuden a presionar para que Kfir, Ariel, Shiri y los demás argentinos aun en cautiverio en Gaza puedan regresar a sus casas con sus familias en los próximos dos días”, insistió.