El SIC es el nuevo campeón del "Veco Villegas"

Si bien el equipo mendocino logró ponerse en ventaja con un try en el primer tiempo, el "Zanjero" logró darlo vuelta gracias a su excelente defensa, que con tackles precisos y ofensivos fue llevando hacia atrás a los cuyanos. Y cuando le llegó el momento de atacar, logró construir tries de muy buena factura, incluyendo uno de primera fase jugando desde el fondo de la cancha. Y aunque Los Tordos estuvo a distancia de try convertido de ganar sobre el final, no pudo encontrarle una grieta a la firme defensa de los "Zanjeros". Más de 20 fases acumuló el equipo mendocino, sin que el SIC cometiera un error o un penal.