Prokop tiene dos objetivos claros en San Martín de Tucumán

Prokop pretende que ya no lo traten como un chico de inferiores

Si bien rápidamente pegó el salto de sexta división a Primera, Prokop asegura que ya no se siente un chico más del plantel. “En caso de quedarme, sería para jugar directamente. Me gustaría que ya no me traten como un chico del club a la hora de jugar”, advirtió el oriundo de Barrio Ciudad Parque.