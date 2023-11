Proponen declarar a la achilata de interés turístico

“Es importante revalorizar la achilata. A veces los tucumanos no somos capaces de querer lo nuestro, y creo que es por eso que no avanzamos en la parte turística. Por ahí no estimamos nuestra cultura; tenemos que seguir en esta línea. Esta propuesta genera trabajo -resaltó-. Y esas fuentes de trabajo no son generadas por el municipio, sino por la misma ordenanza... El municipio sólo deberá elegir los lugares y además reglamentar la cuestión de bromatología, para que se hagan todos los controles de rigor: calidad de producto, estado del carro, mantenimiento e instrumentación. Todo eso le va a garantizar al turista un producto de calidad, que es lo más importante”, añadió Vargas Aignasse.