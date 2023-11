Proyecsión Mestiza y “El Inglés” cierran el Noviembre de la Música

“Creo que cuando se trata de búsqueda y creatividad es invitable la fusión y esto no tiene por qué oponerse a los géneros puros; de hecho, pienso que coexisten puristas e innovadores con sus respectivos oyentes. En lo personal y grupal, me interesa como desafío creativo poder tocar una música potente y que me represente como una especie de pionero (junto a otros, sé que no soy el único en hacer esto) en recrear la memoria colectiva y patrimonio histórico musical que se encuentra en las músicas de tradición anónima. Este sonido potente depende en gran medida de los integrantes que compartimos el proyecto”, precisa, y aclara que si bien esta presentación no tendrá invitados especiales, grabaron temas junto a Proyecsión Mestiza Hugo Rodríguez y Sulka Wara (de Amaicha del Valle).