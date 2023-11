La edad no es un impedimento: tiene 48 años y sigue jugando en la Liga Tucumana

Pese a su gran voluntad para seguir entrenando y rindiendo, las dudas sobre su continuidad deportiva siempre están presentes en sus pensamientos. “A veces pienso cuándo voy a dejar de jugar. Mi familia me dice que me cuide porque los golpes son cada vez más duros. Pero siempre me apoyan y me instan a seguir jugando”, confiesa, dejando en claro cuál es el motivo que lo impulsa a mantenerse en actividad. “Veo a los chicos que están empezando y es algo que me da más ganas. Trato de aconsejarlos y de brindarles un poco de mi experiencia para que puedan llegar a Primera. Creo que ese es mi rol dentro del equipo”.