Fátima Flórez, la difícil relación con sus padres y el premonitorio lugar donde la actriz vivió su infancia

“Me veía en el espejo y no veía la realidad. Mentía, no comía. Dejé hockey. Empecé con problemas hormonales. Llegué a pesar un poco más de 40 kilos y los médicos se dieron cuenta de que no me estaba alimentando. En ese momento tenía la autoestima como un felpudo. Me empecé a acercar cada vez más a la Iglesia. Eso me ayudó muchísimo”, dijo en una entrevista con Radio Rivadavia.