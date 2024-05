Ricky Martin se sumó a una tendencia viral argentina sobre los derechos de los homosexuales

Un testimonio sentido: Lozano habló de suicidio y del odio familiar

“Jamás se lo conté a nadie y jamás lo viví, hasta los 20, cuando por fin me animé a contarlo. Mis papás pensaban lo mismo que vos, Nicolás, que era sinónimo de infelicidad. Me llevaron a un psicólogo mal elegido que dijo que yo estaba enfermo y que, a su vez, prometió cambiar mi sexualidad. Durante más de 100 días, todas las mañanas cuando me despertaba, lo primero que leía era un correo de este psicólogo explicando la técnica que yo tenía que utilizar para suicidarme. Todos los días. Y me argumentaba por qué”, contó Lozano. “Cuando llegaba a mi casa, mi familia se iba para no verme, a mi hermana la mandaron a estudiar a otra ciudad para que no viva conmigo, por homosexual”, añadió.