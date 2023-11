Cartas de lectores: balcón de la Casa de Gobierno

Con sorpresa leí el justo reclamo del lector Emiliano Abregú. Una vez más aparecen en el balcón de la Casa de Gobierno y/o en actos oficiales personas que ocupan lugares que no corresponden. Éste es el caso, como dice el lector, del “supuesto dirigente y locutor Exequiel Rodríguez”, quien, además, respondió de mala manera al periodista de LA GACETA Matías Auad. Esa persona, que no es dirigente ni locutor, ni tucumano, es la misma que está denunciada por haber llevado el busto de Eva Perón del Museo de Simoca, en los Tribunales de Monteros. Pese a su compromiso explícito de devolución no lo devuelve y sigue apareciendo al lado de nuestros gobernantes. ¿Peronista? Por personas como ésta, muchas veces “pagamos los platos rotos”. El gobernador Jaldo y el vicegobernador Acevedo, conocen bien, muy bien, todas las comunas y municipios. Tal vez no son ni Riera ni Gelsi para llevarlo a la comisaría, como dice el señor Abregú, pero espero que tomen las medidas que corresponden. Incluso deben actuar las autoridades del PJ (si estuviera afiliado) para aplicar las sanciones que correspondan. Ojalá no siga apareciendo en los festivales o en otros actos. Y, como el Gobernador anunció que revisará la plantilla de empleados en las comunas y otras áreas, espero que hagan efectivas las medidas. Hago dos acotaciones finales. La primera: en nuestra provincia hay locutores profesionales que pueden y deben cumplir esa función. Pueden solicitar a la SAL (Sociedad Argentina de Locutores, filial Tucumán). Recuerdo a muchos y muchas colegas, como Alberto R. Suter, Víctor M. Cuevas, Horacio González Rey, Cristina Ruesjas, Cristina Cisterna, que nos precedieron. En segundo lugar, como profesional universitario, periodista y locutor, en mi condición de afiliado al PJ desde hace más de 50 años, pido disculpas al señor E. Abregú y al periodista M. Auad, en nombre de los que abrazamos esta militancia con respeto y vocación de servicio. Ojalá esta carta llegue a nuestras autoridades y cuidemos esta situación, como también la organización de muchos espectáculos que requieren de transparencia y cuidado de los recursos, como tan bien insistió el Gobernador Jaldo en su bienvenido mensaje.