El editorial de Federico van Mameren: “La sociedad dio su veredicto”

En ese sentido, agregó que la gente no le dio un cheque en blanco al líder de La Libertad Avanza (LLA). “Le dijo que hay que dialogar. Lo que falta saber es si esa dirigencia a la que se le dio la espalda va a ser capaz de dialogar. Para que Milei pueda llevar adelante sus desarrollos va a tener que negociar en el Congreso. Milei se ha mostrado moderado y tranquilo hasta acá. La nueva oposición está preocupada por ese viaje a lo desconocido y está tomando recaudos que si no entra en modo moderación, la política podría entrar en un estado de crispación más agrietada de lo que venía siendo. Va a depender de la dirigencia que esto no ocurra”.