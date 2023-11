-México vive, desde hace unos años, un ciclo de crecimiento de asesinato de periodistas. El gobierno de López Obrador tomó ese fenómeno ya con tasas altísimas, que venían del gobierno de Peña Nieto, pero no pudo disminuirlas. Hay una aparente apatía del gobierno actual. No sé si hay una complicidad del gobierno pero lo cierto es que el resultado de una eventual complicidad sería el que tenemos. La violencia contra periodistas, que incluye extorsiones, secuestros y asesinatos, trae aparejada una tragedia paralela que es la autocensura. En la mitad de los estados mexicanos, particularmente en aquellos en los que el crimen organizado es más violento, los medios de comunicación no hablan sobre el narcotráfico. Los editores reciben llamadas con amenazas para que no se publiquen ciertas cosas. Hay casos de periodistas golpeados y torturados de los que nadie se entera en sus comunidades. También resulta difícil que los grandes medios de la capital del país enfoquen adecuadamente el fenómeno. Falta un seguimiento atento de las causas judiciales, un registro preciso de los casos. También hay una responsabilidad de las empresas periodísticas en la capacitación, en la mejora de las condiciones laborales, en el desarrollo de los protocolos, en la contratación de seguros para los periodistas, en la superación de los recelos con los medios de la competencia. Los periodistas se quiebran en su tarea cuando ven que toda su comunidad está entregada al narcotráfico: la policía, la política, las empresas, los jóvenes que aspiran a sumarse a sus filas.