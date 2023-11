Balotaje: 20 preguntas para entender la votación de mañana

11) ¿Qué pasa si no voto?

El Código Nacional Electoral establece en su artículo 125, en el apartado “faltas electorales”, que “se impondrá multa de $ 50 a $ 500 al elector mayor de 18 años y menor de 70 años que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los sesenta 60 días de la respectiva elección”. Quienes no paguen la multa por no haber ido a votar quedarán registrados como infractores. No podrán hacer trámites durante un año, como obtener el pasaporte, y tampoco podrán ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años.