Un jugador de la Selección de Francia relató una increíble anécdota con Lionel Messi: “Todos los días me arrepiento”

Así, recordó una vez que visitó la práctica del “barsa” y se llevó una impensada sorpresa. “Un día fui a ver a mi padre a un entrenamiento en Barcelona. Quería salir al campo con los otros niños a jugar, pero no tenía botines. Messi, con unos 19 o 20 años, llevaba casi mi mismo calzado: yo 38 y él 40, 41. Me prestó los suyos, jugué y después cuando terminamos, me dijo: ‘Llévatelos’”, indicó.