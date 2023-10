Guardiola coincide con Messi: los campeones del mundo juegan casi tan bien como Barcelona

"Con la intuición y la calidad que tiene Messi para analizar lo qué pasó en el fútbol, ¿por qué no debería creerle? Ha estado en ambos lados. Que te compare con los campeones del mundo es algo hermoso", sentenció el DT español. Y agregó en su análisis sobre la “albiceleste”: “realmente me sorprendió en los momentos difíciles. Como pienso en cuartos de final o las finales. Estás dos arriba en la final, e inmediatamente es dos a dos. Normalmente los equipos van hacia abajo. Y las emociones en los partidos de eliminatorias son tan importantes. Las emociones son muy importantes, cómo las han gestionado. Y después de eso jugó mejor que antes. Y creo que la primera mitad que juegan en la final contra los franceses, en este nivel de calidad, es muy difícil de encontrar. Fue una de las mejores finales que he visto”.