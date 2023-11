Chincarini cruzó a los concejales radicales que criticaron los carteles a favor de Massa

“Estamos ante una elección importantísima, donde no solo están en riesgo los derechos adquiridos, están en juego las instituciones, los partidos políticos y el Estado, porque Javier Milei, el que entrenaba golpeando a un muñeco con la cara del padre de la democracia Raul Alfonsín, propone dejar todo a merced del mercado. Lo que a estos concejales les molesta no son los carteles que aparecieron en las unidades, les molesta que los empresarios y los trabajadores sean conscientes, que sepan cuáles son los derechos e intereses que tienen que defender. Pero por sobre todo les molesta, que los empresarios y los laburantes no sean neutrales e indiferentes como lo están siendo ellos ahora”, concluyó el funcionario municipal.