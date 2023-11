Pese a las vacacaciones, el plantel de San Martín de Tucumán no se detiene

Listo para el regreso

Con incertidumbre respecto a la llegada de un nuevo entrenador, y qué función le tocará llevar adelante durante 2024, Saavedra fue cauto. “Estamos a disposición del club, lo que los dirigentes dispongan para nosotros vamos a cumplirlo. Si no se llega a contratar un nuevo entrenador hasta la fecha de regreso, nos presentaremos para dar una mano. Estamos a disposición”, aseguró y fue un poco más allá en lo que serán las tareas para los primeros entrenamientos de la pretemporada. “En la vuelta se hace una readaptación; hay que tratar de ir de menor a mayor respecto a las cargas. Cuando están de licencia no tocan tanto la pelota, entonces los entrenamientos el próximo mes serán importantes. El objetivo será evitar lesiones para que no se pierdan los trabajos de pretemporada”, concluyó.