Contratiempos para movilizar a los electores para el balotaje

“Hay una especie de votante huérfano que no encuentra ni en uno ni en otro la opción y termina viéndose desmovilizado. Y a pesar de que el voto sea obligatorio, la multa no es elevada en este país. Por otro lado tenemos lo que se conoce como “aparato” o “movilización” porque en Argentina todas las elecciones son territoriales y lo que sucedió en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) con la suspensión del balotaje entre Leandro Santoro y Jorge Macri no es menor porque en CABA no habrá movilización de votantes macristas que tienen más probabilidades de votarlo a Milei”, dijo el profesional.