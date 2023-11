Brasil triunfó más allá del fútbol

Y volvemos al inicio. A esa figura del fútbol dominante en nuestro país. Como si no hubiera entre nosotros otro deporte posible. Los Juegos Panamericanos que concluyeron el domingo pasado en Santiago de Chile marcaron un leve retroceso, pero también la sensación de que Argentina queda anclada en un séptimo puesto del medallero final, cada vez más lejos de podios que décadas atrás eran mucho más accesibles. Paradójico que Brasil, siendo también “o país do futebol”, cumplió en cambio el mejor Juego Panamericano de toda su historia, con más de doscientas medallas. Y con competencias que no fueron trasmitidas por TV de aire ni de cable, sino que solo pudieron ser observadas en Brasil por un canal de Youtube. La poca difusión no es puesta allí como excusa de un eventual pobre desempeño. Queda claro que hay errores propios en la planificación de nuestro deporte no futbolero. Y que el fútbol, por más omnipresente que sea, no tiene la culpa de eso.