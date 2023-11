Unsta: éxito del foro educativo internacional Innoved 2023

El doctor Carlos Eduardo Bulacios expuso sobre “Formación docente de nivel secundario y currículum: la necesidad de innovación”, donde planteó: “Los sistemas educativos se culpan; que el secundario no prepara, o el primario o el inicial. Creo que una punta del ovillo es la formación docente para poder pensar realmente un cambio que el sistema y el contexto de hoy nos demandan”. “Innovar es movernos de la zona de confort, probar lo que no se hacía antes y que ahora vemos que pasa y tener la valentía de equivocarnos. Por eso tal vez la innovación queda mucho en lo discursivo y no logramos que llegue verdaderamente”, planteó.