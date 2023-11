Innoved 2023: jornadas para repensar la educación actual y la del futuro

Empezar temprano

Agregó: “las vocaciones de estas disciplinas se forman desde los 10 años. Necesitamos comenzar en edades tempranas, tenemos que trabajar anticipadamente y es clave el rol en la primera línea secundaria. Hay una gran importancia en las habilidades del siglo XXI. Los analfabetos del futuro no van a ser los que no sepan leer o escribir sino los que no desarrollaron estas habilidades básicas, y que tendrán que exponerlos a modelos de rol”. Viva afirmó que hay que formar educadores, currículas de calidad, y hacer evaluaciones con mayor importancia. “Los educadores deben capacitarse en una nueva mentalidad, pero para eso se necesita del apoyo de los gobiernos, de las universidades. No estamos acostumbrados a estos cambios”, dijo. Según ella, “debemos volvernos aprendices cuanto antes”. “Debemos pasar la mayor parte del tiempo posible en el aprendizaje activo. Hay que reducir las brechas de género en tecnologías de forma sistémica, arrancamos a edades bien tempranas y la escuela es clave. Hoy aumentó mucho la inclusión de chicas en escuelas técnicas, pero sigue habiendo discriminación, sesgo y estereotipos. Hay que educar en la diversidad, y seguir temas como la equidad, la accesibilidad y la inclusión”, concluyó.