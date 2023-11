Cartas de lectores V: balotaje para la historia

Si la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa, nosotros los argentinos estamos a la puerta de presenciarlas en conjunto: una farsa que puede ser trágica. La democracia en sus 40 años seguramente tiene más en el debe que en el haber. Pero si hay algo que nos legó es haber sido inmunes a personajes y discursos que serían más fácil encontrarlos en la década del 20 en Europa que en esta joven pero consolidada democracia. Fiel exponente de una profunda crisis sociopolítica derivada de una pandemia que trató de ser paliada a través de medidas sanitarias arcaicas (lamentablemente nadie tenía el manual correcto) hicieron ver al Estado como el responsable de la pérdida de libertades y no como el garante del bien público. La posterior crisis económica y la ya estructural inflación y la devaluación de la moneda fueron caldo de cultivo de un discurso que falsamente apelaba a libertades personales y solo buscaba la negación de los principios básicos de la sociedad civil. La ley de la selva o el sálvese quien pueda se lee entre líneas en ese falso liberalismo. No es una elección más, es la continuidad de un sistema democrático, con más errores que aciertos, o el germen de la disolución social. En un sistema presidencialista como el nuestro darles el poder a personas sin preparación ni trayectoria, y mucho menos estabilidad emocional puede acarrear una tragedia. Ya vimos a los conservadores apoyando a personajes así, creyendo que podrían controlarlos, pero que en un lapso corto de tiempo transforman la débil democracia en un sistema totalitario. Nunca parece que puede repetirse la historia, pero estamos cerca de la tragedia y de la farsa. Ojalá no sea tarde.