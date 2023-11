Zidane entrevistó a Lionel Messi y le dedicó un elogio: “Es una pena no haber jugado contigo”

La charla fue impulsada por Adidas, marca que patrocina a ambos. El dialogo empezó con halagos mutuos. "Es una pena no haber podido jugar contigo", empezó diciendo “Zizou”. “Leo” no se quedó atrás: "Te admiro muchísimo. No tuvimos la suerte de jugar juntos, sí de enfrentarnos poquito y después ya vos como técnico. Siempre con respecto y admiración por todo lo que hiciste y seguís haciendo".