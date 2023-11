Luz de giro en la ruta: ¿cuál hay que usar según el código de sobrepaso?

Es decir que, al circular por ruta, si el conductor divisa un vehículo detrás suyo, debe fijarse, en primer lugar, si la ruta por el carril contrario está despejada. En caso de que no esté despejada, debe usar la luz de giro izquierda para que el vehículo de atrás no intente el paso. Si, en cambio, el otro carril está despejado y no hay ningún giro cerca, debe utilizar la luz de giro derecha para indicar a quien esté detrás que puede avanzar.