La sorprendente confesión de Miguel Martín sobre la relación con su padre

Ante lo vivido en la casa de su compañero, Miguel Martín contó que intentó hacer lo mismo con su padre cuando llegó a su casa, sin embargo, la reacción de su progenitor no fue la que más quería. “Me voy al almacén de mi viejo y él estaba merendando. Estaba sentado en el cordón con el jarro de mate cocido sopando el bollo. Yo llego y le digo ‘Papá’. ‘Qué pasa, no tengo plata, raja a la mierda’ me contesta. ‘Bueno papá, gracias por enviarme a la escuela y también quería decirte que hoy te extrañé y que te amo’, relató el humorista sin perder su humor en todo momento.